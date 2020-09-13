Нурмагомедов перервав підготовку до повернення в UFC: названа причина

Боєць UFC Хабіб Нурмагомедов перервав підготовку до бою проти Джастіна Гетжі.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про зубний біль, через який він змушений був зупинити підготовку до бою проти Джастіна Гетжі.

Поєдинок з американцем відбудеться в рамках UFC 25, який відбудеться 24 жовтня на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

"Підготовка проходить відмінно, прилетів в Емірати, перебуваю тут другий день, але поки, щоправда, не тренуюся. У мене заболів зуб і опухла щока, думаю, завтра теж без тренувань обійдуся. Якщо бачили мене на турнірі, присвяченому батькові, 9 вересня, то помітили, що я був в масці, це теж пов'язано з зубом. Думаю, післязавтра почну знову тренуватися, поки все йде нормально, активна робота почалася ще в липні ", - цитує Нурмагомедова ТАСС.