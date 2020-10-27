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Стріляли і рубали в мачеті: бойовики в Камеруні напали на школу і вбили вісьмох дітей

Стріляли і рубали в мачеті: бойовики в Камеруні напали на школу і вбили вісьмох дітей
08:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Щонайменше вісім дітей у віці від 8 до 12 років загинули після нападу невідомих на школу на південному заході Камеруну.

"Щонайменше вісім дітей загинули від вогнепальних поранень і ударів в мачеті. Ще дванадцять були поранені і доставлені в місцеві лікарні", - йдеться в заяві місцевого Управління ООН з координації гуманітарної діяльності (УКГД), пише CGTN.

За даними джерел з поліції, діти загинули, коли "група з дев'яти терористів" увірвалася в школу і відкрила вогонь по учнях.

Чемберлін Нтоу Ндонг, префект департаменту Меме, де розташована школа Кумби, пообіцяв, що "цих людей зловлять у що б то не стало. Я повторюю, у що б то не стало".

Зараз в регіоні розгорнуто тисячі військових.

Два англомовних регіону Камеруну, Південно-Західна і Північно-Західна провінції, довгий час виступали проти передбачуваної дискримінації з боку франкомовного більшості країни.

Ці два регіони стали центром конфлікту за участю бойовиків-сепаратистів. З 2017 року бойові дії забрали понад три тисячі життів і змусили понад 700 тисяч осіб покинути свої будинки.

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Африка, Камерун.

Автор:

Телеграф
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