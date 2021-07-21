У Сомалі розбився пасажирський літак: на борту було 45 осіб (фото)

На півдні Сомалі зазнав аварії пасажирський літак, на борту лайнера перебувало 45 осіб, їх доля невідома. Про це в середу, 21 липня, пише видання Goobjoog News.

За інформацією видання, літак вилетів зі столиці Кенії Найробі і зазнав аварії при посадці в аеропорту міста Ель-Вак.

Виходячи з оприлюдненого фото краху, літак виїхав за межі ґрунтової злітно-посадкової смуги.

Регіональні власті повідомили, що на борту було 45 осіб. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

Раніше ми писали про те, що на півдні Філіппін зазнав катастрофи військовий літак С-130. На його борту перебувало 85 осіб.

Шестеро людей загинули внаслідок аварії військового літака неподалік від злітно-посадкової смуги в Абуджі, столиці Нігерії.