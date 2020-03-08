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У Німеччині влада рекомендує скасовувати всі масові заходи

У Німеччині влада рекомендує скасовувати всі масові заходи
20:26 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Станом на 8 березня в Німеччині підтверджено 902 випадки захворювання на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликає скасувати всі заходи за участю понад 1 тис. осіб з метою запобігання поширенню коронавірусу. Про це написав у серії дописів у Twitter міністр Єнс Шпан.

«Після численних обговорень з відповідальними особами я наполегливо закликаю скасувати заходи за участю понад 1000 осіб до подальшого повідомлення», - зазначив Шпан.

Він визнав, що це викличе "наслідки" як для громадян, так і для організаторів. Але, написав міністр, влада обговорить найближчими днями шляхи подолання економічних наслідків. Головне у цій ситуації - подумати про своє здоров'я та своїх близьких.

В Австрії кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 100

Рекомендації не є обов‘язковими, організатори повинні самі вирішувати, проте мають при цьому гарантувати безпеку учасників. Через фактичну неможливість зробити це вже скасовані Берлінський туристичний ярмарок, Лейпцизький книжковий ярмарок тощо.

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Німеччина, Коронавірус, Обмеження, Заходи, Влада Німеччини.
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