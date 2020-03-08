Нідерландський депутат відзначив допомогу України в розслідуванні трагедії МН17

Світові новини:9 березня починається судовий процес щодо катастрофи літака рейсу МН17, який надзвичайно важливий для тих, хто втратив рідних.

Депутат від CDA (Християнсько-демократична партія) Кріс ван Дам відзначив допомогу України у пошуку правди щодо трагедії МН17. Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

“Вражений тим, як українська сторона співпрацює щодо пошуку правди. Я думаю, що ми, нідерландці, маємо бути вдячні українцям за їхню допомогу. Тоді як Росія фактично не співпрацювала”, - зазначив він.

“Я хочу нарешті дізнатися, що сталося. Хто винен у цьому, як це взагалі могло статися. Для нас дуже важко зрозуміти, як “Бук” міг поцілити у пасажирський літак”, - сказала Сілене Фредрікс, котра втратила сина.

Сандер ван Лаюк, який втратив брата, зазначив, що після років очікування, початок судового процесу вже є перемогою. “Нарешті судові засідання відбудуться. Ми чекали на це понад п'ять років. Ми знаємо, що Росія намагалася завадити цьому процесу за будь-яку ціну, і те, що він відбудеться, вже є перемогою”, - підкреслив він.

Як повідомлялося, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.