Двоє людей померли від коронавірусу у Німеччині

Світові новини:Одна з жертв у Німеччині - 89-річна жінка.

У Німеччині жертвами смертельного коронавірусу стали двоє людей. Як повідомляє DW, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Як зазначається, одна людина померла у місті Хайнсберг, друга - у місті Ессен. Відомо, що в Ессені померла 89-річна жінка. Вірус у неї діагностували у минулий вівторок, вона була госпіталізована і стан хворої стрімко погіршувався.

Загальна кількість заражених коронавірусом у Німеччині в понеділок перевищила тисячу осіб. Найбільше хворих у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут діагностували 515 випадків зараження.

Нагадаємо, Польща через коронавірус вводить санітарний контроль на кордоні з Німеччиною та Чехією.

Станом на 9 березня у світі зареєстровано 110 тис. 041 випадок захворювання коронавірусом COVID-19, з них 3 825 тис. закінчилися смертю, в той час як 62 тис. 053 (56,4%) людини одужали.