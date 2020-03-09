Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Двоє людей померли від коронавірусу у Німеччині

Двоє людей померли від коронавірусу у Німеччині
18:41 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН

Світові новини:Одна з жертв у Німеччині - 89-річна жінка.

У Німеччині жертвами смертельного коронавірусу стали двоє людей. Як повідомляє DW, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Як зазначається, одна людина померла у місті Хайнсберг, друга - у місті Ессен. Відомо, що в Ессені померла 89-річна жінка. Вірус у неї діагностували у минулий вівторок, вона була госпіталізована і стан хворої стрімко погіршувався.

Загальна кількість заражених коронавірусом у Німеччині в понеділок перевищила тисячу осіб. Найбільше хворих у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут діагностували 515 випадків зараження.

Нагадаємо, Польща через коронавірус вводить санітарний контроль на кордоні з Німеччиною та Чехією.

Кількість заражених коронавірусом у Бельгії зросла до 239

Станом на 9 березня у світі зареєстровано 110 тис. 041 випадок захворювання коронавірусом COVID-19, з них 3 825 тис. закінчилися смертю, в той час як 62 тис. 053 (56,4%) людини одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЄС, Вирус, Ухань, Німеччина, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся