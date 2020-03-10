Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Ранкові Меси тепер будуть в прямому ефірі

Ранкові Меси тепер будуть в прямому ефірі
06:33 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Папа Римський дозволив транслювати ранкові меси онлайн через коронавірус.

Папа Франциск дозволив упродовж найближчих днів транслювати ранкові Меси в прямому ефірі через коронавірус.

Про це повідомляє Vatican News.

«Вранці 9 березня Папа Франциск відслужив у каплиці Дому Святої Марти Божественну літургію, яка за допомогою Vatican Media транслювалася через італійські телеканали і через стрімінгові платформи в інтернеті. Єпископ Риму побажав, щоб упродовж найближчих днів його ранкові богослужіння транслювалися в прямому ефірі, висловлюючи тим самим щоденну близькість до людей, які постраждали від розповсюдження COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ранкові Святі Меси в каплиці Дому Святої Марти у Ватикані є однією з особливостей понтифікату Папи Франциска. Там він прийняв тисячі віруючих римо-католиків із різних парафій, які невеличкими групами брали участь у богослужінні, а також експромтом виступав зі стислими проповідями.

У Ватикані зафіксований коронавірус

Станом на ранок 9 березня в світі зареєстрований 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 осіб померли, 62 053 людини одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Ватикан, Рим, Папа Франциск.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся