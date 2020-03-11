Коронавірус дібрався й до Туреччини

Світові новини:У Туреччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

У Туреччини зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Європи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

«Результати тесту нашого громадянина з підозрою на коронавірус показали позитивний результат», - повідомив міністр вчора пізно ввечері.

За його словами, стан чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу, задовільний. Він звернувся до лікарні із симптомом сухого кашлю та високою температурою. Зараз хворий та члени його сім’ї, особи з кола контакту знаходиться на карантині.

Інформацію про пацієнта не розповсюджують з точки зору захисту його конфіденційності.

«Один або кілька випадків не слід сприймати як епідемію. Коронавірус не сильніший за заходи, які ми будемо вживати. Один пацієнт не є загальним ризиком. Пацієнт з карантином не може загрожувати суспільству», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб. Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів. Перший випадок Covid-2019 в Україні підтвердили 3 березня. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.