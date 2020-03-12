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Польща оголосила стан епідеміологічної загрози

Польща оголосила стан епідеміологічної загрози
15:38 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:У зв'язку з коронавірусом у Польщі на два тижні закрито всі освітні та культурні заклади.

У Польщі 12 березня буде оголошено стан епідеміологічної загрози. У країні створюють мережу інфекційних лікарень спеціально для протидії коронавірусу. Про це на пресконференції в четвер заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

"Напередодні ВООЗ оголосила стан пандемії. Я хочу поінформувати, що сьогодні буде видано розпорядження міністра охорони здоров’я, що стосується запровадження в Польщі стану епідеміологічної загрози відповідно до закону про інфекційні захворювання", - повідомив Шумовський.

Він зазначив, що в подальшому міністр охорони здоров’я зможе своїми окремими розпорядженнями обмежувати переміщення людей у публічному просторі, обмежувати чи забороняти обіг певних товарів, функціонування інституцій і закладів, а також наказати надавати нерухомість для протидії епідемії та спрямовувати медиків для боротьби з коронавірусом.

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Як повідомило у Twitter Міністерство охорони здоров’я РП, у країні створюється мережа інфекційних лікарень для протидії коронавірусу таким чином, щоб у кожному з 16 воєводств країни була щонайменше одна інфекційна лікарня для протидії коронавірусу.

Як повідомлялося, у зв'язку з коронавірусом у Польщі на два тижні закрито всі освітні та культурні заклади.

За останньою інформацією МОЗ Польщі, кількість інфікованих коронавірусом у країні зросла до 49 осіб, одна особа померла.

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Все по темі:

Эпидемия, Инфекция, Польща, Лікарня, Загроза, Коронавірус.
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