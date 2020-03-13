Британія та ЄС скасували переговори через пандемію

Світові новини:Сторони розглядають альтернативні способи проведення переговорів, серед яких, зокрема, використання відеозв'язку.

Перемовини щодо торговельної угоди, заплановані на 18-20 березня, між Великою Британією та ЄС були скасовані через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє DailyMail.

"Основні торговельні перемовини після Brexit, які мали відбутися у Лондоні наступного тижня, були скасовані через побоювання поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні голова уряду Британії Борис Джонсон назвав коронавірус "найгіршою кризою охорони здоров’я для цілого покоління" та попередив, що "набагато більше" людей ще помруть від хвороби.

Прем'єр-міністр заявив, що хвороба буде продовжувати поширюватися всім світом, а люди повинні готуватися до "суворої реальності" протягом багатьох місяців.

За його словами, британський уряд розглядає запровадження таких заходів, як заборона спортивних змагань, але поки не ухвалив рішення.

У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 140 нових випадків захворювання на коронавірус. Вперше зростання перевищило сотню випадків.