В дружини прем'р-міністра Іспанії виявили коронавірус

Світові новини:Аналізи взяли у всіх близьких до прем’єра людей, результат його дружини виявився позитивним.

В Іспанії коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем’єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес.

Про це повідомляє Europa Press.

Зазначається, що аналізи на коронавірус напередодні взяли у всіх близьких до прем'єра людей. Позитивний результат на коронавірус виявився у Бегонії Гомес.

Відомо, що симптомів недуги у самого прем’єра немає. Наразі і прем'єр, і його дружина перебувають у резиденції й виконують усі рекомендовані лікарями заходи профілактики. Їхній стан оцінюється як задовільний.

В Іспанії через коронавірус на два тижні введуть режим надзвичайної ситуації. Зазначалося, що Іспанія залучить всі свої ресурси, в тому числі військовослужбовців, для стримування розповсюдження вірусу.