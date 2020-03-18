Відзавтра Туреччина закриває кордон з Болгарією та Грецією

Світові новини:Після закриття кордону з Іраном через коронавірус, Туреччина прийняла рішення також перекрити пункти пропуску з Болгарією та Грецією.

Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами і погрозами "завалити" Європу біженцями, закриває пункти пропуску в рамках заходів боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

Туреччина закриє свої переходи на кордонах з Грецією та Болгарією опівночі. Пасажирам не буде дозволено перетинати їх ні на в’їзд, ні на виїзд.

Також Туреччина заборонила в’їзд в країну для громадян третіх країн, які перебували в Греції та Болгарії протягом останніх 14 днів.

Крім того, вже зупинені поромні перевезення між турецьким узбережжям та грецькими островами в Егейському морі.

Як винятки через кордон з ЄС можуть відбуватись вантажоперевезення.

Туреччина вже припинила авіарейси до багатьох європейських країн і закрила кордон з Іраном наприкінці лютого через побоювання коронавірусу. У країні зареєстровано 98 випадків коронавірусу і першу смерть.

Новина про закриття кордону з боку Туреччини може допомогти Греції.

Тисячі мігрантів прибули до грецько-турецького сухопутного кордону на початку місяця після того, як Анкара заявила, що більше не зупинятиме їхні спроби прорватись до ЄС.

У ніч на середу на грецько-турецькому кордоні поновилися сутички після того як близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.