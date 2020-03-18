Скачать
Середа, 18.03.2020
Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
Кабмін збирається відшкодувувати витрати українців за ЖКП
Кабмін збирається відшкодувувати витрати українців за ЖКП
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими
Брітні Спірс закликала бути всіх добрішими

ВООЗ: перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу будуть відомі через 60 днів

ВООЗ: перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу будуть відомі через 60 днів
22:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У ВООЗ повідомили, що випробування вакцини проти інфеції COVID-19 вже розпочалось. Результати будуть відомі за 60 днів.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу.

Про йдеться у заяві на офіційній сторінці ВООЗ у Twitter.

"Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо вченим усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Від імені ВООЗ він закликав всі країни застосовувати комплексний підхід з метою уповільнення передачі Covid-19, оскільки "такий підхід рятує життя і економить час на розробку вакцин і методів лікування".

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вакцина, Инфекция, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Ібупрофен vs коронавірус
03 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
04 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
05 Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВООЗ: перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу будуть відомі через 60 днів
ВООЗ: перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу будуть відомі через 60 днів
В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
Поліцейські будуть контролювати виконання обмежувальних заходів від коронавірусу
Поліцейські будуть контролювати виконання обмежувальних заходів від коронавірусу
Оголошено номінантів премії &quot;Золота Дзиґа&quot; - в лідерах драма &quot;Додому&quot; і комедія &quot;Мої думки Тихі&quot;
Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся