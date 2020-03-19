Альбер ІІ отримав позитивний тест на COVID-19

Світові новини:Князь Альбер ІІ став 10 носієм інфекції COVID-19 у Монако

Князь Монако Альбер отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це у заяві повідомляє князівський палац.

Альбер II, глава князівства Монако, продовжує працювати зі свого дому, і його стан здоров'я не викликає занепокоєння, заявили у князівському палаці.

Інформація про зараження князя з’явилася через три дні після того, як Серж Телле, прем'єр-міністр міста-держави, також отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Таким чином, князь стане десятим жителем Монако, який заразився коронавірусом, оскільки уряд Монако оголосив в середу, що число випадків захворювання в князівстві становить дев'ять.

Кілька годин тому принц Альберт II оголосив про посилення заходів в Монако, спрямованих на запобігання поширенню вірусу