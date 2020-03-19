Громадянка України порушила правила самоізоляції в Чорногорії, тепер її судитимуть

Світові новини:В Чорногорії затримали українку, яка після поверниння з батьківщини повинна була перебувати на самоізоляції.

Громадянку України в чорногорському місті Будва затримала місцева поліція за порушення правил самоізоляції.

Про це повідомляє портал Vijesti.

"Поліція Будви затримала українську громадянку С. А., яка порушила правила самоізоляції. Основна державна прокуратура в Которі після засідання визначила затриманій до 72 годин арешту через підозру в скоєнні кримінального правопорушення – недотримання медичних правил щодо боротьби із інфекційною хворобою", - йдеться в повідомленні.

Українку поліцейські виявили за межами житлового будинку, в якому вона мусила перебувати після приїзду з України.

Проти затриманої наразі порушено кримінальну справу за статтею 287 Кримінального закону Чорногорії (порушення медично-санітарних обмежень під час інфекційної загрози), яка передбачає до 1 року позбавлення волі.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Чорногорії становить вісім осіб. Після виявлення перших випадків захворювання Чорногорія запровадила жорсткі карантинні заходи.