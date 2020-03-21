У Болгарії схвалили рішення залучити армію для дотримування правил карантину

Парламент Болгарії після бурхливих дебатів схвалив рішення залучити армію, аби вона допомогла виконувати заходи щодо стримування коронавірусу.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.
Армія допомагатиме цивільним контролювати пересування громадян. Військові зможуть зупиняти транспорт, перш ніж на місце прибуде поліція.
Рішення у тому числі дозволяє військовим за необхідності використовувати фізичну силу.
Голосування у парламенті не було легким. Йому передували гарячі дебати.
"Вірус не можна побороти з кулеметом", - заявив під час дискусії Крум Зарков з опозиційної Соціалістичної партії. Він був одним з 55 депутатів, які проголосували проти розгортання армії.
Станом на п’ятницю в Болгарії зафіксували 129 підтверджених випадків коронавірусу та 3 випадки смерті. Болгарія запровадила надзвичайний стан, закрила школи, ресторани та бари до 13 квітня.
Як повідомлялося раніше, в Австрії штрафують людей за прогулянки під час запровадженого режиму посилених заходів через спалах коронавірусу.