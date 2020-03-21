У Литві зростає кількість випадків коронавірусу

Світові новини:Один випадок було діагностовано після смерті пацієнта.

У Литві на ранок 21 березня встановлено 69 випадків зараження на коронавірус.

«МОЗ Литви повідомляє, що вночі у Литві виявили 6 випадків коронавірусу, один випадок діагностовано після смерті пацієнта. Всього у Литві встановлено 69 випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Всі дослідження були проведені у литовській Національній лабораторії громадської охорони здоров'я і Каунаській клініці. Щодо всіх випадків буде проведено епідеміологічне розслідування.

Про померлу людину повідомляється, що "це літня людина з хронічними хворобами", яка знаходилася на лікуванні в Укмерзькій лікарні.

У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закрито кордони, заборонено масові заходи, закрито всі магазини, крім продуктових і аптек.