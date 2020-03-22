ЄС внесуть зміни у ринок авіаперевезень

Світові новини:Євросоюз тимчасово зупинить чинність системи авіаційних слотів в аеропортах, яка зобов’язує авіакомпанії здійснювати заявлені рейси.

«Євросоюз вживає заходи для тимчасового зупинення вимог щодо дотримання так званих слотових зобов’язань в аеропортах, які зобов’язують авіакомпанії використовувати принаймні 80% від заявлених слотів на зліт та посадку з метою утримати їх кількість на наступний рік. Посли країн ЄС на засіданні Постійного комітету представників ухвалили мандат на переговори з Європарламентом щодо скасування правила «використовуй або втрачай» до 24 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це рішення допоможе авіаперевізникам гнучко реагувати на різке падіння попиту на пасажирські авіаперевезення у зв’язку зі спалахом коронавірусу та заходами проти його розповсюдження, а також скоротити рейси відповідно до реальної кількості пасажирів та не "ганяти" порожні літаки з метою збереження за собою заявлених слотів. Отже, така практика дозволить економити гроші та захищати довкілля.

Тимчасове зупинення слотової системи має рахуватися від 1 березня та триватиме до 24 жовтня, повністю охоплюючи літній сезон. Цей порядок також ретроспективно застосовується до рейсів, які мали здійснюватися у період з 23 січня до 29 лютого 2020 року між ЄС та Китаєм (і Гонконгом). Такі дати обумовлені тим, що з 23 січня влада Китаю закрила перший аеропорт у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Якщо поточна ситуація триватиме довше встановлених термінів, ці заходи можуть бути продовжені за ініціативи Єврокомісії.

Як зазначається у повідомленні, подібні зміни правил на ринку авіаційних перевезень вже застосовувалися під час попередніх надзвичайних ситуацій, включаючи терористичні атаки 2002 року, війну в Іраку, спалах SARS у 2003 році та фінансову кризу 2008-2009 рр.

Нові регуляторні правила мають бути формально ухвалені Європейською радою та Європейським парламентом.