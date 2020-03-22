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ЗМІ Туреччини: Росія перетворила Крим на суцільну військову базу

ЗМІ Туреччини: Росія перетворила Крим на суцільну військову базу
08:06 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Півострів, який колись вважався одним із центрів туризму регіонального масштабу, перетворився на одну суцільну військову базу Росії, підкреслюють автори.

Росія продовжує піддавати гнобленню населення анексованого Криму - особливо кримських татар. А сам півострів РФ перетворила на одну величезну військову базу.

Про це йдеться в матеріалі турецького агентства Анадолу, присвяченому 6-м роковинам анексії Криму Росією.

"Росія продовжує контролювати Кримський півострів, населення якого зазнає гонінь. Етнічні татари стикаються як з фізичним, так і з моральним тиском з боку силовиків і працівників спецслужб. Негативний вплив на ситуацію в Криму накладають також проблеми в російській економіці", - йдеться у публікації.

В анексованому Криму перший випадок коронавірусу

Її автори підкреслюють, що півострів, який колись вважався одним із центрів туризму регіонального масштабу, перетворився на одну суцільну військову базу Росії.

"Рівень добробуту населення Криму, що потрапив у залежність від Москви, різко знизився. В рамках політики русифікації Кримського півострова проводяться рейди в будинках кримських татар, мечетях і школах. Тільки торік на будинки кримських татар, мечеті та школи скоєно 86 рейдів, у ході яких затримано 157 осіб, 194 допитані, 335 заарештовані", - вказується у статті.

Таким чином, констатує агентство, через шість років після незаконної анексії півострова кримські татари продовжують зазнавати тиску, а незгодні запроторені до тюрем - або зникають безвісти.

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РФ, Окупация, Росія, Крим, ЗМИ, Туреччина.
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