Прем'єру Британії призначили заступника у разі коронавірусу

Світові новини:Таке рішення було прийнято після того, як минулого тижня кілька британських високопосадовців змушені були самоізолюватися через захворювання на коронавірус.

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб призначений наступником голови уряду Бориса Джонсона на випадок, якщо Борис захворіє на коронавірус. Про це повідомляє The Sunday Times.

"Уряд призначив наступника, щоб забезпечити наступність уряду, якщо Борис Джонсон або його головні помічники захворіють", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Рааб, який також обіймає посаду першого державного секретаря, обійме посаду прем'єр-міністра, якщо Джонсон захворіє на коронавірус.

У Джонсона наразі немає симптомів захворювання. Рааб двічі проходив тест на інфікування коронавірусом через кашель, результати були негативними.