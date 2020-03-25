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В Ісландії виявили пацієнта з подвійною інфекцією коронавірусу

В Ісландії виявили пацієнта з подвійною інфекцією коронавірусу
10:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Це може бути перший зареєстрований випадок подвійної інфекції такого роду.

В Ісландії виявили пацієнта відразу з двома штамами нового коронавірусу. Про це заявив глава біофармацевтичної компанії deCODEgenetics Карі Стефанссон, повідомляє Reykjavík Grapevine.

«Чоловік з позитивним результатом на Covid-19 в Ісландії був заражений двома штамами вірусу одночасно», - йдеться в повідомленні.

Вчені вважають, що мутований другий штам може бути небезпечнішим, тому що у людей, інфікованих пацієнтом з подвійним штамом, виявлений тільки другий штам вірусу. Якщо це так, коронавірус може мутувати і стати більш заразним з плином часу. Однак Стефанссон не зміг підтвердити цю теорію і припустив, що це може бути збігом.

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Стефанссон також зазначив, що, згідно з міжнародними базами даних, мутація, знайдена в зразку, взятому у цього пацієнта з подвійною інфекцією, не виявлена за межами Ісландії.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків і 109 144 людини одужали.

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Исландия, Инфекция, Хвороба, Коронавірус.
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