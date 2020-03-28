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Північна Македонія стала членом НАТО

Північна Македонія стала членом НАТО
01:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Як підкреслив держсекретар США, 30 березня прапор Північної Македонії вперше підніметься над штаб-квартирою Альянсу.

Сполучені Штати отримали Акт від Республіки Північна Македонія про приєднання до НАТО, що стало формальним підтвердженням набуття цією країною членства в Північноатлантичному альянсі. Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео, поширеній у п'ятницю.

"27 березня 2020 року Сполучені Штати як країна-депозитарій договору отримали Акт Республіки Північна Македонія про приєднання до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-им союзником НАТО", - зазначається в заяві.

Глава Держдепартаменту США також зауважив, що приєднання Північної Македонії до НАТО "стало кульмінацією багаторічних зусиль уряду та народу" цієї країни, що посилює інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку й стабільність у регіоні.

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"Приєднання Північної Македонії також є підтвердженням для інших країн-аспірантів, що двері до НАТО залишаються відкритими для тих, хто бажає і здатний реалізувати реформи, щоби відповідати високим стандартам НАТО й прийняти на себе зобов'язання й переваги членства", - наголосив державний секретар США.

Водночас, Помпео підтвердив прихильність офіційного Вашингтона колективній обороні за п'ятою статтею Північноатлантичного договору, який є "наріжним каменем" альянсу НАТО.

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НАТО, Альянс, Помпео, Північна Македонія.
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