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У Великій Британії обладнають тимчасовий морг

У Великій Британії обладнають тимчасовий морг
13:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: theguardian.com

Світові новини:Летовище знаходиться поруч з Національним виставковим центром Бірмінгема, де розмістять тимчасовий польовий шпиталь.

Через епідемію коронавірусу у Великій Британії обладнають під тимчасовий морг на 12 тисяч місць будівлю на території летовища міста Бірмінгем. Про це повідомляє The Guardian.

"На летовищі Бірмінгема обладнають тимчасовий морг, в якому зможуть розмістити до 12 000 небіжчиків через поширення коронавірусу в країні", - йдеться у повідомленні.

27 березня у Великій Британії різко збільшилася кількість померлих унаслідок коронавірусу, з початку пандемії в країні вже зареєстровано 759 летальних випадків.

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Всього у Великій Британії коронавірус наразі виявили у 14 543-х осіб.

У Мадриді торговий центр Palacio de Hielo ("Льодовий палац") переобладнали у тимчасовий морг для померлих від коронавірусу Covid-19.

За даними сайту Worldometers, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі (з початку пандемії) наразі становить 605 262. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 27 607 пацієнтів померли, 134 074 одужали.

Майже половина всіх відомих випадків коронавірусу діагностована у США (104 тис. 256 випадків), Італії (86,5 тис.) та КНР (81 тис. 394).

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Пандемия, Морг, Велика Британія, Коронавірус.
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