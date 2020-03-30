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Москву закрили на строгий карантин

Москву закрили на строгий карантин
08:23 Сьогодні Телеграф pravda.com.ua Фото: Twitter

Світові новини:Мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові заходи боротьби з коронавірусом.

З понеділка режим самоізоляції вводиться для всіх жителів Москви і Підмосков'я незалежно від віку. Виходити можна буде тільки:

  • При потребі в екстреної медичної допомоги або наявності прямої загрози життю і здоров'ю.

  • У разі, якщо ви зобов'язані ходити на роботу.

  • Для походу в найближчий магазин чи аптеку, банк або салон зв'язку.

  • Щоб вигуляти собаку (На відстані не більше 100 м від будинку).

  • Щоб винести сміття.

Обмеження руху особистого і службового, а також спеціального та громадського транспорту поки не вводиться.

Мер Москви також повідомив, що в найближчі дні в столиці виходити з будинків можна буде тільки при наявності спеціальної перепустки, виданої в установленому московською владою порядку.

"Протягом найближчого тижня буде розгорнута розумна система контролю дотримання домашнього режиму і встановлених правил переміщення громадян. Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний в цій ситуації контроль".

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Нагадаємо:

  • Загалом станом на 30 березня в Росії на COVID-19 захворіли 1538 осіб, 8 хворих померло.

  • Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

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Все по темі:

Москва, Карантин, Росія, Безпека, Коронавірус, Спецпропуски, Жорсткі заходи.
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