Москву закрили на строгий карантин

З понеділка режим самоізоляції вводиться для всіх жителів Москви і Підмосков'я незалежно від віку. Виходити можна буде тільки:
При потребі в екстреної медичної допомоги або наявності прямої загрози життю і здоров'ю.
У разі, якщо ви зобов'язані ходити на роботу.
Для походу в найближчий магазин чи аптеку, банк або салон зв'язку.
Щоб вигуляти собаку (На відстані не більше 100 м від будинку).
Щоб винести сміття.
Обмеження руху особистого і службового, а також спеціального та громадського транспорту поки не вводиться.
Мер Москви також повідомив, що в найближчі дні в столиці виходити з будинків можна буде тільки при наявності спеціальної перепустки, виданої в установленому московською владою порядку.
"Протягом найближчого тижня буде розгорнута розумна система контролю дотримання домашнього режиму і встановлених правил переміщення громадян. Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний в цій ситуації контроль".
Нагадаємо:
Загалом станом на 30 березня в Росії на COVID-19 захворіли 1538 осіб, 8 хворих померло.
Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.