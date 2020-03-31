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Кількість інфікованих в Туреччині перевищила 10 тисяч осіб

Кількість інфікованих в Туреччині перевищила 10 тисяч осіб
03:48 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина

Світові новини:Туреччина повідомляє про збільшення кількості інфікованих, зафіксовано 168 смертей від коронавірусу

В Туреччині кількість пацієнтів, у яких був діагностований новий коронавірус, подолала поріг в 10 тис. і становить 10827 осіб, повідомляють у понеділок турецькі ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

При цьому зафіксовано 168 смертей, а 162 людини повністю вилікувалися.

Нині в Туреччині було проведено понад 76 тис. тестів, з них за останню добу - 11 тис. 535.

Наразі в країні в палатах інтенсивної терапії перебувають понад 700 пацієнтів.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про рішення призупинити авіасполучення між Туреччиною і всіма іншими країнами в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу COVID-19.

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Инфекция, Пандемия, Туреччина, Коронавірус, Covid-19.
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