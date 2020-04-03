Австрія тестуватиме випадкових громадян, щоб дослідити поширення коронавірусу

Світові новини:2000 тестів зроблять випадковим громадянам, щоб уряд міг розуміти поширення захворювання серед населення.

В Австрії влада проведе репрезентативне тестування 2 тис. людей на COVID-19, щоб зрозуміти, наскільки вірус поширений у країні.

Про це повідомляє CNN.

"Влада Австрії заявляє, що вони проведуть випадкове тестування на коронавірус, щоб отримати краще уявлення про його поширення в країні", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що раніше в Австрії тестували тільки тих, хто мав симптоми хвороби.

"За допомогою репрезентативних тестів за випадковою вибіркою уряд хоче отримати краще розуміння про поширення захворювання серед населення. З цією метою потрібно провести 2000 тестів", - вказано у повідомленні.

Також вказано, що фокус-тести проводяться серед медиків та співробітників супермаркетів.

Повідомляється, що в Австрії зараз 11 171 хворий на COVID-19, померло 158 осіб.