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Королева Британії вчетверте за 68 років правління звернеться до народу

Королева Британії вчетверте за 68 років правління звернеться до народу
21:19 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Світові новини:Королева Британії оголосила, що країна вступає в період великої стурбованості та невизначеності.

Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі в неділю, оголосив Букінгемський палац.

"Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

 

Королева через коронавірусну кризу припинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі з герцогом Единбурзьким.

Минулого місяця вона оприлюднила заяву, в якій йшлося, що Британія "вступає в період великої стурбованості та невизначеності".

Звернення у неділю буде лише четвертим протягом її 68-річного правління, не рахуючи традиційних звернень у день Різдва.

Три попередні промови відбулися після смерті Королеви Матері у 2002 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та про першу війну в Перській затоці в 1991 році.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Єлизавета ІІ, Велика Британія, Коронавірус, Covid-19, Королевська родина.
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