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Неділя, 05.04.2020
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
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Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян

Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
15:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Окрім України, цими днями Туреччина евакуювала 479 своїх громадян із Чорногорії.

Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян, всі вони після прибуття розміщені на обов’язкову 14-денну обсервацію. Про це повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

«З України до Туреччини евакуйовано 103 громадянина, більшість з них - студенти. Всі прибулі громадяни розміщені для проходження двотижневого карантину», - повідомляє видання.

Всі громадяни, що прибули з України, скористалися поромним сполученням Чорноморськ-Карасу, аби дістатися Туреччини. Зі 103 осіб - 90 студентів та чотири водії вантажівок.

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Пором, що вирушив з Туреччини вчора та сьогодні, має прибути до Чорноморська, на борту перебуває близького 40 громадян України. Після повернення в Україну вони також 14 днів перебуватимуть на обов’язковій обсервації у визначеному Одеською ОДА місці.

Як повідомляв Укрінформ, громадяни України, які перебувають на території Туреччини, можуть скористатися поромним сполученням для повернення на батьківщину.

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Эвакуация, Україна, Туреччина, Коронавірус.
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