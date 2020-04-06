Більше ніж 20 тисяч заражених коронавірусом у Бельгії

Світові новини:За добу у Бельгії зареєстровано ще 1123 підтверджених випадки COVID-19.

Таким чином, загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула у цій країні 20 814 людей.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило у понеділок видання «The Brussels Times».

«Нові позитивні тести та COVID-19 виявлені у 1 123 людей, 686 з них проживають у Фландрії, 262 – у Валлонії, 137 – в Брюсселі. Міністерство не має інформації про місце проживання ще 38 осіб. Загальна кількість інфікованих сягнула 20 814 випадків з початку пандемії», - йдеться у публікації.

До лікарень протягом минулих 24 годин поступили 420 нових пацієнтів, таким чином, на стаціонарному лікуванні з коронавірусом зараз знаходяться 5840 людей. З них 1257 перебувають у реанімації.

За добу 235 пацієнтів були виписані з лікарень.

За цей же час від COVID-19 померли 185 людей. Загальна кількість померлих у Бельгії з початку епідемії становить 1632.

Загалом у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.