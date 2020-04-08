Уряд Литви вирішив продовжити ще на два тижні

Світові новини:У Литві підтверджено 912 випадків коронавируса.

Уряд Литви прийняв рішення продовжити карантин і його заходи ще на два тижні через пандемію коронавіруса.

Таким чином, карантин було продовжено до 27 квітня.

У Литві з 10 квітня є обов'язковим носіння масок в громадських місцях.

"Це вже буде не рекомендація, в громадських місцях ніс і рот закривати обов'язково", - заявив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.

У постанові йшлося про великодніх вихідних. Для обмеження на збори людей в свята, рух буде перекрито з 20:00 10 квітня до 20:00 13 квітня.

Виняток стосується лише поїздки на похорон, до тяжкохворим або до постраждалих в разі нещастя і на роботу.

Прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс заявив, що якщо після великодніх вихідних число інфікованих коронавірусом не збільшиться, то уряд спростить умови карантину і дозволить малому бізнесу працювати відповідно до вимог безпеки.

Станом 8 квітня в Литві підтверджено 912 випадків коронавіруса, серед них 15 летальних випадків. Ще вісім осіб одужали.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосив про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавіруса в країні. Тоді уряд постановив ввести загальнонаціональний двотижневий карантин в країні.