Папа Римський провів Хресну ходу без глядачів у Ватикані (Відео)

Ввечері у Страсну п'ятницю, яку католицька і протестантська церква цього року відзначали 10 квітня, Папа Римський Франциск здійснив Хресну ходу на майже порожній площі Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє DW. Зазвичай ця процесія, в якій щороку беруть участь тисячі паломників з усього світу, відбувається біля стін Колізею в Римі. Однак цьогоріч понтифіка супроводжували лише п'ятеро ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ятеро лікарів і медсестер з Ватикану. Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до сходинок собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Цьогоріч вони були написані ув'язненими в тюрмах та родиною жінки, яка стала жертвою домашнього насильства, повідомив Ватикан.