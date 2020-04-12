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Як у Польщі Паски посвятили і карантин не порушили: беремо за приклад

Як у Польщі Паски посвятили і карантин не порушили: беремо за приклад
12:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Світові новини:У Польщі 11 квітня на тлі пандемії коронавірусу святили великодні кошики.

В Україні свято через тиждень і, здається, поляки показали непоганий приклад, як можна і традицій дотриматися, і не порушувати правила карантину.

Дату Великодня – і католицького, і православного – щороку розраховують окремо. Це складна процедура, що враховує сонячний і місячний цикли та низку формул. У 2020 році Великдень у католиків (а Польща, здебільшого, католицька країна) припав на 12 квітня, а в православних (це стосується й України) – на 19 квітня.

У поляків важливим днем великодніх свят є Страсна субота – день перед Великоднем. За традицією, цього дня люди обов'язково відвідували костели всією сім'єю. Саме там відбувається, серед іншого, освячення święconki – спеціального кошика з продуктами, що має сакральне та символічне значення.

У кошику повинні бути яйця, хрін, сіль, сир, ковбаса, мед і, звісно, випічка (великодні "баби", мазурики, кекси тощо). Приблизно такий же набір продуктів за тиждень буде й у великодньому кошику українця.

Однак і українці, і поляки не можуть дотримуватися букви традиції в часи пандемії коронавірусу – в країнах діють суворі карантинні обмеження: потрібно носити медичні маски, зберігати дистанцію між людьми, і – не відвідувати масові заходи, серед яких і релігійні. 

Як знайти компроміс між дотриманням традиції та дотриманням карантину – можна побачити в опублікованому у фейсбуці відео з Польщі.

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У ньому видно, як люди виходять із домівок та розташовуються на вулиці, зберігаючи необхідну дистанцію та не порушуючи заборон. А священник їде в автомобілі попри людей та кропить кошики святою водою. 

Коронавірус у Польщі: станом на початок 12 квітня в країні зафіксовано 6356 випадків інфікування коронавірусом, 208 людей померли, 375 вилікувалися. Перший випадок COVID-19 у Польщі виявили 4 березня.

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Онлайн, Карантин, Польща, Церква, Європа.
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