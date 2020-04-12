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Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня

Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
08:32 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Світові новини:Папа Римський Франциск закликав людей "не піддаватися страху" під час всенощної святкової меси в порожній базиліці святого Петра напередодні свята Великодня.

У церкві, яка може вмістити до 10 тисяч людей, під час суботньої меси були присутні лише близько 20 людей, хор був також менший, ніж зазвичай. Через спалах коронавірусної інфекції було скасовано і кілька традиційних заходів, зокрема, хрещення дорослих новонавернених.

Папа Франциск у своїй проповіді провів паралелі між євангельською розповіддю про жінок, які виявили гробницю Ісуса порожньою в день воскресіння, та невизначеним станом світу сьогодні через пандемію коронавірусної інфекції.

"Тоді також з'явився страх перед майбутнім... Для них, як і для нас, це була найтемніша година. Не бійтеся, не поступайтеся страху. Це повідомлення надії. Адже сьогодні воно адресоване нам. Це слова, які Бог повторює нам цього вечора", – сказав папа Франциск і закликав людей бути "посланцями життя в час смерті".

Усі заходи католицької церкви в Страсний тиждень відбувалися без участі громадськості.

Такий же порядок буде в кульмінаційний момент свята в неділю, коли папа Франциск звернеться з посланням Urbi et Orbi ("Місту та світу").

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Пасхальна недільна меса зазвичай збирає на площі Святого Петра до 100 тисяч людей. Цього року цей обряд відбудеться всередині церкви з участю менш як 20 людей.

Нагадаємо, папа Франциск здійснив Хресну ходу на порожній площі у Ватикані.

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Служба, Папа Франциск, Великдень, MESA, Віряни, Страсний тиждень, Закликав.
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