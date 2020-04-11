В ООН зібрали кошти на боротьбу з коронавірусом

Світові новини:Гроші відправлять на допомогу вразливим країнам

План ООН, який націлений на боротьбу з коронавірусом, зібрав вже 396,5 млн доларів. Ці гроші передадуть найбільш уразливим країнам світу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Цей план передбачає збір понад двох млрд доларів. Також ООН продовжує відправляти медичне обладнання нужденним країнам.

В ООН закликали країни об'єднатися.

"Сигнал єдності і рішучості мав би велике значення в теперішній неспокійній ситуації", - сказав генсекретар ООН.

Варто зазначити, що засідання ООН стало першою нарадою цього органу, присвяченою пандемії. Воно тривало в режимі відеоконференції.