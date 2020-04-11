Скачать
Субота, 11.04.2020
У Болгарії на Великдень відкриють храми
У Болгарії на Великдень відкриють храми
Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США
Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США
Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований
Липневий етап Кубка світу зі стрибків на батуті у Швейцарії - скасований
У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів
У Дніпрі із масок для дайвінгу створили захисні маски для лікарів

Антирекорд у США: дві тисячі смертей за добу

Антирекорд у США: дві тисячі смертей за добу
13:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Найбільш постраждалою країною залишаються США з 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

У США зафіксували антирекорд кількості летальних випадків протягом доби серед усіх країн світу. Про це повідомляє Sky News.

"Понад 2000 людей, у яких діагностували коронавірус, померли у США протягом п'ятниці - це найбільша кількість смертельних випадків протягом однієї доби у світі", - йдеться у повідомленні.

Загалом у США 18 747 людей померли внаслідок зараження коронавірусом. Таким чином, країна є другою після Італії з найбільшою кількістю смертельних випадків внаслідок хвороби Covid-19 у світі.

Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США

Згідно з даними Worldometer, у світі 102 755 людей померли внаслідок пандемії COVID-19. Одужали - 376 548 осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Смерть, Антирекорд, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі
02 7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)
03 Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити
04 "Барселона" проведе обмін футболістів з клубом "Манчестер Сіті"
05 WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус
У в'язницях України не зафіксували хворих на коронавірус
Зеленський планує відвідати Бердянськ
Зеленський планує відвідати Бердянськ
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся