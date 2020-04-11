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Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США
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Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США

Трамп хоче запровадити санкції проти країн, які не вивозять своїх громадян із США
13:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Державний департамент протягом семи днів має приймати рішення про запровадження обмежень щодо країн-порушників.

Президент Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким можуть бути запроваджені візові санкції проти країн, що не здійснюють або затримують процес повернення своїх громадян із США на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Країни, які заперечують або необґрунтовано затримують прийняття своїх громадян, підданих, громадян або резидентів з США під час тривалої пандемії, спричиненої коронавірусом, створюють неприйнятні ризики для здоров'я американців. США повинні бути спроможні здійснювати репатріацію іноземних громадян, які порушують законодавство США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, інформацію про подібні порушення повинен повідомляти держсекретареві США голова міністерства внутрішньої безпеки США.

На ще одному американському авіаносці розпочався спалах коронавірусу

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільш постраждалою країною залишаються США із 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

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Все по темі:

США, Трамп, Санкції, Коронавірус.
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