На ще одному американському авіаносці розпочався спалах коронавірусу

Світові новини:Екіпаж корабля «Німіц» налічує близько 5 000 чоловік.

Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Хайт повідомив про спалах коронавірусу на борту ще одного американського авіаносця, який готується до виконання завдання в Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє «Голос Америки».

«На авіаносці «Німіц»зафіксована дуже невелика кількість випадків, і ми уважно за цим стежимо», - заявив Хайт.

Хайт також повідомив, що одного з членів екіпажу авіаносця «Теодор Рузвельт» у четвер помістили у відділення інтенсивної терапії на Гуамі, біля берегів якого корабель був пришвартований більше тижня. За словами генерала, вірус підтверджено у 416 членів екіпажу. Ще 1 164 людини чекають результатів аналізів.

Зазначається, що "Німіц" - вже 4-й американський авіаносець, на якому зареєстровано випадки коронавірусу.