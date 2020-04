США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) здійснило бойове перехоплення двох російських літаків Іл-38 морської розвідки поблизу кордону США в районі Аляски. Про це NORAD повідомило у Twitter.

"Винищувачі F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker та літака E-3 AWACS Північноамериканського командування аерокосмічної оборони перехопили два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що інцидент стався в середу.

F-22 fighters, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 AWACS aircraft from the North American Aerospace Defense Command intercepted two Russian IL-38 aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on April 8th, 2020.