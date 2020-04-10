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П'ятниця, 10.04.2020
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США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски

США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски
08:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Літак Іл-38 був розроблений ще в СРСР для морської розвідки, зокрема пошуку та знищення підводних човнів.

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) здійснило бойове перехоплення двох російських літаків Іл-38 морської розвідки поблизу кордону США в районі Аляски. Про це NORAD повідомило у Twitter.

"Винищувачі F-22 за підтримки літака KC-135 Stratotanker та літака E-3 AWACS Північноамериканського командування аерокосмічної оборони перехопили два російські літаки Іл-38, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що інцидент стався в середу.

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Як зазначили в NORAD, російські літаки були перехоплені над Беринговим морем, північніше Алеутських островів. Кордон США вони не перетнули.

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США, Аляска, Військові кораблі, Літаки-розвідники.
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