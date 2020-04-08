Канада достроково повертає військові кораблі через пандемію

Світові новини:У Канаді підтверджено більше 17 тис. випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 345 летальних.

Канада достроково поверне із закордонних операцій чотири військові судна, аби зменшити ризик зараження екіпажів Covid-19. Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що йдеться про чотири кораблі, які в Карибському морі, Тихому океані та біля узбережжя Африки брали участь у міжнародних навчаннях та боротьбі з наркоторгівлею. Загалом на них перебувають близько 160 членів екіпажу.

Військове керівництво поки що не вирішило, чи залишаться моряки нести службу на борту, чи вирушать додому на 14-денний карантин.

CBC News інформує, що загалом понад 2000 канадських військовослужбовців служать у 20 закордонних місіях, багато з яких внесли корективи у програми через пандемію.