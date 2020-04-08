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Канада достроково повертає військові кораблі через пандемію

Канада достроково повертає військові кораблі через пандемію
07:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Канаді підтверджено більше 17 тис. випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 345 летальних.

Канада достроково поверне із закордонних операцій чотири військові судна, аби зменшити ризик зараження екіпажів Covid-19. Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що йдеться про чотири кораблі, які в Карибському морі, Тихому океані та біля узбережжя Африки брали участь у міжнародних навчаннях та боротьбі з наркоторгівлею. Загалом на них перебувають близько 160 членів екіпажу.

Військове керівництво поки що не вирішило, чи залишаться моряки нести службу на борту, чи вирушать додому на 14-денний карантин.

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CBC News інформує, що загалом понад 2000 канадських військовослужбовців служать у 20 закордонних місіях, багато з яких внесли корективи у програми через пандемію.

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Канада, Пандемия, Коронавірус, Військові кораблі.
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