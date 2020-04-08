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Помпео: "Російський імперський рух" готував теракти

Помпео: "Російський імперський рух" готував теракти
03:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Він підкреслив, що російське угруповання "брало участь у навчаннях щодо вчинення тероризму".

Сполучені Штати внесли угруповання "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій та запровадили відповідні санкції проти нього та його очільників через здійснення підготовки до терактів. Із такою заявою виступив 7 квітня державний секретар США Майк Помпео.

"Запроваджені (урядом США – ред.) заходи мають на меті позбавити цих терористів необхідних їм ресурсів для підготовки до вчинення атак", - заявив глава Державного департаменту.

Помпео уточнив, що "Російський імперський рух" проводив навчання воєнізованого стилю для білих расистів і неонацистів у Європі, а також активно працював над об'єднанням подібних організацій у спільний фронт. Як зауважив держсекретар США, це угруповання використовувало свої тренувальні бази в Санкт-Петербурзі для підготовки атак в лісах та містах, навчань із застосування тактичної зброї та проведення рукопашного бою.

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Держсекретар США нагадав, що в 2016 році двоє шведських представників, які пройшли навчальний курс "Російського імперського руху", здійснили серію вибухів у Гетеборзі (Швеція), обравши для нападу притулок для біженців і кафе. За це їх засудили у Швеції.

Як повідомлялося, 6 квітня Міністерство фінансів США офіційно повідомило про внесення угруповання "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій із запровадженням санкцій. При цьому терористами визнані керівник і лідер угруповання Станіслав Воробйов, керівник воєнізованого крила під назвою "Імперський легіон" Денис Гарієв, а також координатор з питань зовнішніх зв'язків Микола Трущалов.

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Теракт, Росія, Помпео, Санкції.
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