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Пів тисячі поліцейських Детройта перебувають на карантині

Пів тисячі поліцейських Детройта перебувають на карантині
03:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Сполучені Штати найбільше постраждали від поширення коронавірусу й перебувають на першій позиції за кількістю хворих (понад 290,6 тис. людей).

Американське місто Детройт, яке вважається центром машинобудування Сполучених Штатів, тимчасово втратило півтисячі поліцейських через симптоми COVID-19. Про це повідомив у суботу телеканал ABC News.

"У Департаменті поліції (міста Детройт – ред.) загалом 500 офіцерів перебувають на карантині, а 114 офіцерів і цивільних службовців уже отримали позитивні тести на вірус", - зазначається в повідомленні.

З моменту початку пандемії двоє поліцейських уже померли від коронавірусу, уточнюється в публікації. В суботу начальник Департаменту поліції Детройту Джеймс Крейг також заявив, що захворів на COVID-19.

Коронавірус забрав життя більше семи тисячі американців

Місто Детройт є найбільш густонаселеним мегаполісом штату Мічиган, який входить до першої трійки за кількістю інфікованих людей в США – після штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

У світі наразі підтверджено 1 162 297 випадків COVID-19, з них 62 444 летальних, 241 742 людей одужали.

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США, Полиция, Карантин, Коронавірус.
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