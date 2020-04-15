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В ЄС визначили передумови для виходу з карантину

В ЄС визначили передумови для виходу з карантину
22:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи.

На виконання доручення глав держав та урядів Єврокомісія представила рекомендації для поступового зняття обмежувальних заходів, які були запроваджені для стримування пандемії COVID-19. Подробиці були представлені у середу під час спільної віртуальної прес-конференції за участю президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

«Національна влада має дуже обережно оцінити, яким є найкращий шлях до того, щоб почати скасовувати обмежувальні заходи, один за одним. Це дуже складне завдання, оскільки країни ЄС були по різному уражені вірусом, з точки зору інтенсивності та часових рамок пандемії. Глави держав та урядів поставили перед нами завдання розробити дорожню карту, яка має забезпечити скоординований вихід з таких обмежувальних заходів. Ми сьогодні відповіли на таке доручення. Хочу підкреслити, що це не є сигналом до того, що запобіжні заходи можуть бути скасовані сьогодні. Метою було надати рамкові умови для країн-членів в ухваленні рішення», - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, рекомендації Єврокомісії щодо поступового зняття карантинних заходів ґрунтуються на трьох головних передумовах:

- суттєве зниження у розповсюдженні вірусу протягом тривалого часу;

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- національні уряди мають переконатися, що мають достатні резерви у медичних спроможностях і обладнанні. Це стосується не лише необхідності мати надлишкові спроможності інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19, але також для всіх інших пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання та потребують невідкладної допомоги;

– національним урядам та усьому Євросоюзу потрібна надійна система спостереження та моніторингу, що має, зокрема, передбачати спроможності для масштабного тестування населення.

«Ці передумови супроводжуються низкою рекомендацій, які мають забезпечити поступовий, консолідований та скоординований підхід по усьому ЄС, включаючи інформаційні компанії, які рекомендуватимуть людям дотримуватися базових санітарних рекомендацій. Вони є дуже простими, або дуже ефективні», - додала президент Єврокомісії.

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Евросоюз, Карантин, Єврокомісія, Коронавірус.
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