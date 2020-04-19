Скачать
Неділя, 19.04.2020
Через пандемію авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів
Через пандемію авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів
У Чорнобильській зоні гасять чотири лісові пожежі
У Чорнобильській зоні гасять чотири лісові пожежі
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

У Італії буде послаблення карантину

У Італії буде послаблення карантину
13:22 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Світові новини:Серед послаблень, які запрацюють 4 травня – дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити у понеділок, воно набуде чинності з 4 травня. Як і очікувалося, країна має намір послабити деякі обмеження, однак зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося досі.

За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца, послаблення має бути "дуже поступовим", зважаючи на показники смертності. Як повідомлялося, у Італії в суботу знизилася кількість хворих в реанімації і померлих, однак показники досі високі.

У найближчі 2 тижні через це не очікується практично жодних послаблень, крім відкриття окремих виробництв у безпечних регіонах. Після довгих травневих вихідних – з 4 травня – запрацює більше виробничих потужностей, далі відновиться будівництво, торгівля, бари і ресторани, залежно від ризику у регіоні. Лише на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл.

Серед послаблень, які запрацюють 4 травня – дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

Молоді до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише за надзвичайної потреби). Очікується, що будуть дозволені ігри з малими дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня мають запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід до метрополітену дозволятимуть тільки після температурного скрінінгу. В транспорті, включно із автобусами, можна буде їздити лише сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт лише на відстані не менше метр один від одного. Як відомо, транспорт в Італії не був зупинений, на відміну від України (детальніше у статті "Життєво необхідний: чому країни ЄС не зупиняють транспорт у розпал епідемії")

Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом

У новому рішенні уряд також передбачає, що влітку італійці матимуть доступ до пляжів, але будуть діяти заходи, що запобігають скупченню людей.

У "червоних зонах", де епідемія на піку, послаблення може затриматися.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Карантин, Європа, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02 Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
03 Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
04 Проведення Олімпіади в 2021 неможливе, поки не винайдуть вакцину
05 Оголошено нову дату Кубка світу з біатлону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
У Італії буде послаблення карантину
У Італії буде послаблення карантину
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся