В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць

Світові новини:У вихідні дні цифри у статистиці можуть бути нижчими від реальних через затримку надходження даних.

В Іспанії протягом останніх 24-х годин зафіксували найнижчий показник смертності від коронавірусу з початку епідемії. Про це повідомляє El Pais.

«За останні 24 години в Іспанії від COVID-19 померли 410 хворих – рекордно низька кількість за майже місяць. Востаннє меншу кількість померлих реєстрували 22 березня - 394 осіб. Протягом минулого тижня щоденна кількість загиблих перевищувала 500», - йдеться в повідомленні.

Вже майже два тижні поспіль, з невеликим коливанням, в Іспанії знижується кількість госпіталізованих пацієнтів та хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Станом на 19 квітня у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 1123 хворих – на 29 більше, ніж у суботу, але менше, ніж у п’ятницю, коли там знаходилися 1154 хворих.

За останню добу виявили 4218 нових заражень коронавірусом – більше, ніж добове зростання на 3658 напередодні.

Водночас органи охорони здоров’я країни попереджають, що кількість нових випадків може зростати більш стрімко, ніж раніше – внаслідок збільшення обсягів тестування.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії досягла 195 944. З них 20 453 осіб померли, 77 375 – одужали.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Іспанії заявив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня.