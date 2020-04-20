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Понеділок, 20.04.2020
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У Польщі горів полігон з хімвідходами

У Польщі горів полігон з хімвідходами
12:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: скриншот з відео

Світові новини:Про це інформує Wp.pl.

Нелегальний полігон з хімвідходами загорівся в неділю після обіду на околиці міста Кєльце на півдні Польщі. У місті було запроваджено стан хімічної небезпеки й евакуйовано 150 людей.

Як повідомив війт гміни Сіткувка-Новіни Себастіан Новачкевич, причиною пожежі були, ймовірно, свідомий підпал або вогонь перемістився на полігон хімвідходів із запаленої неподалік трави.

Клуби чорного диму було видно на відстані кількох кілометрів, а зблизька – як вибухали і вилітали у повітря бочки з хімікатами.

У місті було оголошено стан хімічної небезпеки й евакуйовано 150 місцевих жителів. На місце події, крім пожежників, виїхала спеціальна група хімічного реагування.

В місті включалися сирени, що означало попередження про небезпеку. Місцеві органи влади та ЗМІ інформували місцевих жителів про можливу небезпеку і просили усіх залишатися вдома і не виходити на вулицю. Пізніше на місці пожежі стався також вибув метану.

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Ввечері пожежу ліквідували. У місті також було скасовано стан хімічної небезпеки.

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Польща, Вибух, Хімічний полігон, Небезпечно, Хімвідходи.
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