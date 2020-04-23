Франція частково послабить карантин з 11 травня

Світові новини:Деякі французькі ЗМІ висунули дату відкриття закладів громадського харчування - 15 червня, але міністр не підтвердив цю інформацію.

Франція планує частково послабити карантин в країні з 11 травня. Працювати почнуть магазини і підприємства. Про це міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер повідомив в інтерв'ю franceinfo, передає УНН.

"Ми виходимо з фази кризи, ми збираємося перейти до другого перехідного етапу, на якому діяльність підприємств відновиться. Ми хочемо, щоб всі торгові підприємства могли відновити свою діяльність 11 травня", - сказав Ле Мер.

Він зазначив, що поки можливість відновлення роботи барів і ресторанів виключається, так як "для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж відкритися в поспіху. Це буде найгірший метод в цьому питанні".