Чому Лукашенко відмовлявся вводити карантин

Про це свідчить відеозапис виступу президента Білорусі 27 квітня перед мешканцями Наровлянського району Гомельської області, що оприлюднений в YouTube.
Під час виступу, Олександр Лукашенко пояснив, що нескладно ввести в країні карантин і навіть комендантську годину, але це нікому з білорусів не потрібно.
"Мене ж люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - наголосив Лукашенко.
Він закликав білорусів поберегтися, обіцяючи, що всім хворим нададуть допомогу.
При цьому президент Білорусі впевнений, що введенням карантину "створили б паніку2, то в країні "була б біда".
"Переживемо і це. Треба думати про майбутнє ", - резюмував Лукашенко.