Чому Лукашенко відмовлявся вводити карантин

Світові новини:Всьому причиною звичайні селянські вила.

Про це свідчить відеозапис виступу президента Білорусі 27 квітня перед мешканцями Наровлянського району Гомельської області, що оприлюднений в YouTube.

Під час виступу, Олександр Лукашенко пояснив, що нескладно ввести в країні карантин і навіть комендантську годину, але це нікому з білорусів не потрібно.

"Мене ж люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - наголосив Лукашенко.

Він закликав білорусів поберегтися, обіцяючи, що всім хворим нададуть допомогу.

При цьому президент Білорусі впевнений, що введенням карантину "створили б паніку2, то в країні "була б біда".

"Переживемо і це. Треба думати про майбутнє ", - резюмував Лукашенко.