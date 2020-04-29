У Швейцарі невдовзі відкриють ресторани й спортзали

Світові новини:Уряд Швейцарії планує з 11 травня пом'якшити карантин у країні, введений через пандемію коронавірусу COVID-19.

«Федеральний президент Швейцарії Симонетта Соммаруга заявила на пресконференції у Берні, що магазинам, культурним та спортивним закладам та ресторанам буде дозволено відкритися в цю дату (з 11 травня – ред.)», - про це повідомляє CNN.

Крім того, за словами міністра внутрішніх справ Швейцарії Алена Берсе, також з 11 травня може поновитися навчальний процес у початкових і середніх школах.

Прикордонні обмеження теж будуть пом'якшені, щодо громадського транспорту також ухвалять низку заходів з ослаблення обмежень.

Третя фаза виходу із загальнонаціонального карантину розпочнеться 8 червня, за умови, якщо епідеміологічна ситуація в країні перебуває під контролем.

За даними сайту Worldometer, у Швейцарії станом на 29 квітня зафіксовано 29 407 випадків COVID-19, з них 1 699 летальних. 22,6 тис. осіб одужали.