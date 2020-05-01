Скачать
П'ятниця, 01.05.2020
Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан
Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 1 травня
Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги
Українську баскетболістку визнали цінною серед гравців Євроліги
Durex: з'явилася тенденція - люди стали менше займатися сексом через карантин
Durex: з'явилася тенденція - люди стали менше займатися сексом через карантин

У Франції за добу від коронавірусу померли понад 300 осіб

У Франції за добу від коронавірусу померли понад 300 осіб
16:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Франції в лікарнях із коронавірусною хворобою залишається майже 130 тис. осіб, але зберігається тенденція до зменшення динаміки госпіталізації та збільшення кількості пацієнтів, які побороли COVID-19.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 30 квітня у Франції підтверджено 129 581 випадок інфікування коронавірусом; 24 379 людей померли (упродовж доби); 4 019 осіб залишаються в реанімації; 121 пацієнт залишив відділення інтенсивної терапії; 49 476 осіб виписані з лікарень після одужання.

Як зазначає Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу госпіталізовано на 1 139 осіб менше, ніж станом на середину тижня. Також 121 пацієнт залишив відділення інтенсивної терапії.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегію виходу з режиму санітарного стану.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

У Молдові близько 1000 медиків захворіли на COVID-19

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більш як четверо порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. Для посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Європа, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перше травня 2020: привітання у прозі та картинках
02 Сьогодні відзначають День праці
03 Організації світового масштабу вмовляють Лукашенка ввести карантин в Білорусі
04 З Кореї доставили захисні костюми для медиків
05 Світлана Лобода презентувала сингл на нову пісню "Мій" (Аудіо)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину
У Молдові близько 1000 медиків захворіли на COVID-19
У Молдові близько 1000 медиків захворіли на COVID-19
Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину
Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину
ЄС підрахував збитки від COVID-19: які прогнози
ЄС підрахував збитки від COVID-19: які прогнози
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся