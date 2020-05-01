У Франції за добу від коронавірусу померли понад 300 осіб

Світові новини:У Франції в лікарнях із коронавірусною хворобою залишається майже 130 тис. осіб, але зберігається тенденція до зменшення динаміки госпіталізації та збільшення кількості пацієнтів, які побороли COVID-19.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 30 квітня у Франції підтверджено 129 581 випадок інфікування коронавірусом; 24 379 людей померли (упродовж доби); 4 019 осіб залишаються в реанімації; 121 пацієнт залишив відділення інтенсивної терапії; 49 476 осіб виписані з лікарень після одужання.

Як зазначає Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу госпіталізовано на 1 139 осіб менше, ніж станом на середину тижня. Також 121 пацієнт залишив відділення інтенсивної терапії.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегію виходу з режиму санітарного стану.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більш як четверо порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. Для посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.