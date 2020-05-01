У Туреччині від COVID-19 одужали 53 тисячі осіб

Світові новини:За минулу добу в Туреччині від коронавірусу одужали майже 5 тисяч пацієнтів, загальна кількість одужалих досягла показника понад 53,8 тисячі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Число тих, хто одужали протягом останніх 24 годин, у 2,25 раза перевищують кількість пацієнтів, у яких було діагностовано інфікування. Загальна кількість одужалих - 53 тисячі. Кількість одужалих за сьогодні більше на близько 45% від загальної кількості нових виявлених випадків інфікування. Кількість пацієнтів інтенсивної терапії зменшується", - повідомив міністр.

Загалом за минулу добу було проведено 41431 тест, з них 2188 - позитивні. Загалом кількість інфікованих - 122392 особи. Померло 84 людини, загальна кількість померлих склала 3258. За добу одужало 4922 особи, загалом - 53808.

Як повідомлялося раніше, у Туреччині кількість тестів, зроблених для виявлення інфікованих коронавірусом, перевищила 1 мільйон осіб.